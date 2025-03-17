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На Харківщині судитимуть експравоохоронця-зрадника, який працював на окупантів у Дворічній

На Харківщині судитимуть експравоохоронця-зрадника, який працював на окупантів у Дворічній

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього правоохоронця з Куп’янського району Харківщини. Під час окупації селища Дворічна він працював на росіян. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За даними ДБР, після захоплення селища Дворічна росіянами у 2022 році місцевий правоохоронець вирішив влаштуватися на службу до окупантів. Його одразу взяли в штат окупаційного відділку та призначили на посаду старшого слідчого. В місяць за свою роботу він отримував по 60 тис. рублів.

Під час звільнення селища він втік разом із військовими рф.

Колишній правоохоронець обвинувачується у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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