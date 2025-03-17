Окупанти запустили по Україні 174 безпілотники, з них 90 збила ППО

У ніч на 17 березня, починаючи з 19:30 16 березня, рф атакувала Україну 174 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 90 «шахедів» та інших безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

70 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.

Агентство Телевидения Новости