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Рятувальники показали наслідки удару БпЛА по підприємству на Харківщині

Рятувальники показали наслідки удару БпЛА по підприємству на Харківщині

Внаслідок обстрілу у Чугуївському районі Харківської області у виробничій будівлі цивільного підприємства сталися руйнації та пожежа на площі 1000 кв. м. Вогнеборці ліквідували займання.

Про це повідомили в ДСНС України.

На місці працювали 28 рятувальників, піротехнічний розрахунок ДСНС та 7 одиниць техніки. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, як повідомляли в Харківській ОВА, безпілотник «шахед» влучив по цивільному підприємству в селі Кам’яна Яруга Чугуївського району 17 березня близько 3:20.

Агентство Телевидения Новости

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