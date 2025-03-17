До України екстрадували підозрюваного у шахрайстві за схемою «автівки для ЗСУ» з Харківщини

Шахрая, який продавав неіснуючі автомобілі військовим, екстрадували з Молдови до України. Зловмисник разом зі спільником завдав збитків на понад 1,2 мільйона гривень.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

З вересня 2022 року по березень 2023 року 30-річний чоловік спільно з 31-річним спільником продавали неіснуючі автомобілі військовослужбовцям ЗСУ. Своїми діями зловмисники завдали матеріальної шкоди на суму близько 1 мільйону 200 тисяч гривень.

У 2023 році поліцейські Лозівського РВП затримали 31-річного мешканця міста Лозова та повідомили йому про підозру. 30-річний спільник виїхав за межі держави. Йому заочно повідомили про підозру у скоєнні злочинів та оголосили в міжнародний розшук.

У липні минулого року чоловіка затримали правоохоронці Республіки Молдова.

Днями на українсько-молдовському кордоні в міжнародному пункті пропуску зловмисника передали оперуповноваженим Лозівського районного відділу поліції. Підозрюваного поміщено до установи виконання покарань.

Агентство Телевидения Новости