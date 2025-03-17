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На Харківщині вщент вигорів приватний будинок: загинув чоловік

На Харківщині вщент вигорів приватний будинок: загинув чоловік

17 березня о 8:02 в селі Таранівка Чугуївського району Харківської області сталося загоряння в приватному будинку.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На момент прибуття підрозділів ДСНС вогонь охопив будинок на площі 60 кв. м. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло 61-річного чоловіка.

О 9:05 відбулась локалізація пожежі, о 11:32 – остаточна її ліквідація. Причина виникнення загоряння встановлюється.

Агентство Телевидения Новости

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