Підвищення податків для ФОП не плануються, – Мінфін

У Міністерстві фінансів спростували чутки про підвищення податків для ФОП, що поширили анонімні Телеграм-канали. У відомстві наголосили, що зміни у спрощеній системі оподаткування опрацьовуватимуться лише після виконання визначених умов і широкого обговорення.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

«Анонімні Телеграм-канали поширили інформацію та клікбейтні заголовки, що Мінфін вже планує підвищення податків для ФОП. Така інформація не відповідає дійсності та має маніпулятивний характер», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили у міністерстві, законодавчі зміни щодо елементів спрощеної системи оподаткування почнуть опрацьовуватися тільки після того, як буде виконано передумови для такої реформи, – не раніше року наступного за тим, в якому будуть вважатися виконаними заходи щодо безпеки використання даних і доступу до інформації про обсяг та обіг коштів платників податків на їх рахунках у банках.

Цей процес буде відбуватися публічно і потребуватиме обговорень з громадськістю, бізнесом і всіма гілками органів влади, а також із залученням міжнародних партнерів. Тільки після публічних обговорень законодавчі зміни розглядатимуться та ухвалюватимуться Верховною Радою України.

Агентство Телевидения Новости