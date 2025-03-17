У Харкові вночі патрульні виявили водія з підробленими документами
16 березня, вночі, близько 23-Ї години, на провулку Афанасіївському, патрульні зупинили кермувальника автомобіля ВАЗ, який порушив ПДР України.
Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.
Чоловік надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також, перевіривши за наявними базами даних, інспектори встановили, що дане посвідчення з вказаним номером та серією є недійсним.
Незабаром водій зізнався, що придбав підроблений документ через Інтернет.
Для встановлення всіх обставин поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.
У поліції нагадують, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.