У Харкові вночі патрульні виявили водія з підробленими документами

16 березня, вночі, близько 23-Ї години, на провулку Афанасіївському, патрульні зупинили кермувальника автомобіля ВАЗ, який порушив ПДР України.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Чоловік надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також, перевіривши за наявними базами даних, інспектори встановили, що дане посвідчення з вказаним номером та серією є недійсним.

Незабаром водій зізнався, що придбав підроблений документ через Інтернет.

Для встановлення всіх обставин поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

У поліції нагадують, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Агентство Телевидения Новости