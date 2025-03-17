На Харківщині у ДТП загинуло двоє людей: авто в’їхало у бетонні блоки

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні на автошляху “Чугуїв-Харків-Довжанський”.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

В автопригоді водій та пасажирка отримали травми несумісні із життям. Їхній автомобіль в’їхав у бетону споруду.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля Nissan не впорався з керуванням та в’їхав у бетону споруду. Внаслідок аварії загинули 38-річний керманич легкового авто та його 35-річна пасажирка.

На місці події працювали поліцейські, медики та рятувальники ДСНС, які деблокували тіла загиблих із понівеченого авто.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління відкрили кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости