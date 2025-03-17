Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:19
Просмотров: 101

На Харківщині у ДТП загинуло двоє людей: авто в’їхало у бетонні блоки

На Харківщині у ДТП загинуло двоє людей: авто в’їхало у бетонні блоки

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні на автошляху “Чугуїв-Харків-Довжанський”.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

В автопригоді водій та пасажирка отримали травми несумісні із життям. Їхній автомобіль в’їхав у бетону споруду.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля Nissan не впорався з керуванням та в’їхав у бетону споруду. Внаслідок аварії загинули 38-річний керманич легкового авто та його 35-річна пасажирка.

На місці події працювали поліцейські, медики та рятувальники ДСНС, які деблокували тіла загиблих із понівеченого авто.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління відкрили кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 