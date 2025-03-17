Рубав дерева у заповіднику: на Харківщині поліцейські за допомогою дрона викрили зловмисника

У Малинівській громаді поліцейські за допомогою дрона викрили чоловіка, який здійснював порубку дерев у заповіднику.

Про це повідомляє поліція Харківської області. Під час проведення відпрацювання, спрямованого на протидію незаконним порубкам лісу поліцейські офіцери Малинівської громади Чугуївського РУП виявили чоловіка, який пиляв дерева. Для документування злочину на місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

На місці події перебував 52-річний місцевий мешканець, який не зміг надати поліцейським жодних документів, що підтверджують законність порубки лісу.

Деревину та бензопилу поліцейські вилучили.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України.

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