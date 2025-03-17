Викрито «правоохороницю» з Куп’янщини: стежила за порядком на блокпостах рашистів

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 21-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, під час окупації Куп’янщини збройними силами рф місцева мешканка вирішила спробувати себе в ролі «правоохорониці». У серпні 2022 року жінка обійняла посаду «и. о. инспектора дорожно-патрульной службы ОГИБДД Управления внутренних дел Военно–гражданской администрации Харьковской области».

Головним завдання колаборантки було чергування на блокпостах, облаштованих російськими військовими, — «інспекторка» перевіряла документи у водіїв та пасажирів транспортних засобів, оглядала автівки та проводила інші заходи з контролю за безпекою.

Наразі підозрювана переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Агентство Телевидения Новости