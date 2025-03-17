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Кубок Європи з дзюдо: українці вибороли дві медалі

Кубок Європи з дзюдо: українці вибороли дві медалі

Українські дзюдоїсти здобули дві нагороди на Кубку Європи серед дорослих, що проходив у латвійській Ризі.

Про це повідомляє «Чемпіон».

В активі українців срібна та бронзова медалі. Друге місце в категорії до 90 кг посів Марат Крижанський. У фінальній сутичці він поступився представнику Хорватії Йосипу Булічу.

А бронзову медаль здобув Сергій Кім у категорії до 60 кг. Що цікаво, у поєдинку за 3 місце він здолав свого земляка Дениса Тупицького, який у підсумку опинився на 5 сходинці.

Агентство Телевидения Новости

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