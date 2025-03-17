Харківобленерго відновило на Харківщині електропостачання після атаки на підстанцію

У Золочеві відновили електропостачання після влучання авіаційної бомби в підстанцію.

Про це повідомляє Харківобленерго.

Фахівці Золочівського РЕМ АТ «Харківобленерго» відновили електропостачання споживачів, які були знеструмлені 25 лютого внаслідок ворожого обстрілу.

Як розповів заступник технічного директора по розподільчим мережам АТ «Харківобленерго» Олександр Кишинський, авіабомба влучила у місцеву підстанцію, внаслідок чого без світла залишився щільно заселений мікрорайон Золочева.

«У той же день завдяки оперативній роботі працівників Золочівського РЕМ було відновлено електропостачання споживачів приватних домоволодінь. Але через неможливість перепідключення мереж мешканці багатоповерхівок залишалися без світла. Нами були оцінені обсяги пошкодження обладнання та прийнято термінове тимчасове технічне рішення для можливого перевлаштування ПЛ 0,4 кВ для негайного заживлення абонентів», – зазначив Олександр Кишинський.

За його словами, в найкоротший термін було виконано монтаж нової ПЛ та заживлено всіх знеструмлених споживачів.

Агентство Телевидения Новости