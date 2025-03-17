Харків’янин, який передавав дані про місця дислокацій Сил оборони, отримав вирок

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 48-річного чоловіка за фактом поширення інформації про розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що охоронець одного з харківських готелів, який не мав патріотичних переконань, вишукував місця дислокації українських захисників. Зібрані відомості він передавав через Telegram текстом та у вигляді зображень з відповідними позначками своєму знайомому.

Правоохоронці зібрали доказову базу і викрили коригувальника. У ході обшуку у нього було вилучено техніку з доказами протиправної діяльності.

На суд чоловік очікував, перебуваючи під вартою. Під час судового розгляду він повністю визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Новобаварський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости