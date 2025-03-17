Чергова допомога від Німеччини: установки Gepard і ракети для ППО
Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли ракети для систем ППО та артбоєприпаси, броньована техніка, БПЛА, автівки тощо.
Перелік оновлено на сайті Федерального уряду, повідомляє Укрінформ.
Зокрема, в новому пакеті – 22 транспортні засоби із захистом від мін (MRAP); 3 САУ GEPARD із запчастинами, а також 10 тис. боєприпасів для них (які використовуються як засоби ППО).
Також доставлено ракети до систем ППО IRIS-T SLM; боєприпаси до основних бойових танків LEOPARD 1 і до БМП MARDER; 5 тисяч артилерійських боєприпасів 155-мм калібру та 2 тисячі – 122-мм калібру, 8 тисяч 120-мм мінометних боєприпасів тощо.
Окрім того, в Україну доставлено 50 БПЛА-розвідників VECTOR із запчастинами та 30 систем виявлення дронів; 30 гусеничних машин Gereon RCS дистанційного керування (безпілотні).
У пакеті також 2 машини розмінування WISENT 1 і стільки ж мінних плугів, 100 переносних систем розмінування H-PEMBS і 2 захищені автомобілі для прикордонної служби.