Вісім разів з початку доби атакували окупанти позиції ЗСУ на Харківщині

Оперативна інформація станом на 16:00 17.03.2025 щодо російського вторгнення.

На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 98, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку противник тричі атакував позиції ЗСУ у бік Кам’янки та Западного, два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили п’ять атак поблизу Петропавлівки, Кругляківки та Богуславки. Три боєзіткнення ще продовжуються.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців у напрямках Новомихайлівки, Нового, Ольгівки, Зарічного та Ямполівки. Наразі тривають три боєзіткнення.

На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок та Курдюмівки. Дві з п’яти атак підрозділи Сил оборони відбили, бої продовжуються.

На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в борону ЗСУ в районах Торецька, Дачного, Дружби, Озарянівки, Диліївки та Леонідівки. Чотири атаки тривають, 13 штурмів загарбників наші захисники вже відбили.

На Покровському напрямку з початку доби російські загарбники здійснили 31 спробу потіснити ЗСУ із займаних позицій у районах населених пунктів Водяне Друге, Свиридонівка, Промінь, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Богданівка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 25 атак, шість боєзіткнень ще тривають. Авіація російських терористів завдала ударів керованими авіаційними бомбами по Покровську, Новопавлівці, Леонтовичах, Звіровому, Новосергіївці, Горіховому, Надіївці та Олексіївці.

Агентство Телевидения Новости