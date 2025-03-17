П’ять медалей на змаганнях з кросфіту вибороли Слобожанські гвардійці

Цими вихідними в Харкові відбулися змагання з кросфіту серед військовослужбовців, ветеранів та учасників бойових дій — подія, що вкотре продемонструвала міць, витривалість і незламність наших захисників.

Змагання пройшли за ініціативою Харківського міського голови Ігоря Терехова. Організаторами виступив Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту.

Учасники проявили неймовірну силу волі, змагаючись у трьох номінаціях:• серед військовослужбовців• серед військовослужбовців з пораненням без ампутації• серед військовослужбовців з ампутацією нижньої кінцівки.

Слобожанські «Скіфи» вибороли відразу 5 медалей.

Серед військовослужбовців з пораненням без ампутації:1️Молодак Вадим3️ Казак ОлегСеред військовослужбовців з ампутацією нижньої кінцівки: Парфонюк Сергій Мохов Олександр Паршаков Євген

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