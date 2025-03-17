У Харкові чоловік ображав та гамселив співмешканку: поліція відкрила кримінальне провадження

Днями мобільна група сектору протидії домашньому насильству Харківського РУП № 2 виїхала за фактом повідомлення про вчинення домашнього насильства.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

46-річна заявниця повідомила, що її 38-річний співмешканець систематично вчиняє щодо неї психологічне та фізичне домашнє насильство. На момент прибуття працівників поліції жінці надавалась медична допомога у кареті швидкої.

Працівники сектору протидії домашньому насильству зібрали щодо кривдника матеріал, який внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости