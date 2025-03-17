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Трамвай №7 у вівторок у Харкові тимчасово змінить маршрут

Трамвай №7 у вівторок у Харкові тимчасово змінить маршрут

Рух трамваїв на вул. Миколи Бажана та розворотному колі «Новоселівка» буде припинений з 10:00 до 13:00 18 березня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом лінії електропередач.

У цей час трамвай №7 курсуватиме так: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – бул. Гончарівський – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».

Агентство Телевидения Новости

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