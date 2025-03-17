Сегодня 18:07
Просмотров: 78
Чотири золоті медалі здобула збірна Харківської області на змаганнях по боксу
Збірна команда Харківської області посіла перше командне місце серед чоловіків та здобуває феєричний результат.
Про це повідомляє KHARKIV SPORT CITY.
У загальному підсумку харківської збірної чотири золоті, одна срібна та дві бронзові медалі.
Підсумковий результат виступу наших боксерів:Перше місце:Айдер АбдураімовЮрій ЗахарєєвМатвій РажбаБогдан Толмачов
Друге місце: Вʼячеслав Бригаденко
Третє місце: Данило ДрижакРамазан Муслімов