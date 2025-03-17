Внаслідок обстрілів Харківщини постраждала жінка, її доставлено до лікарні

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 17 березня близько 15:50 збройні сили рф завдали авіаудари по селищу Золочів Богодухівського району. Пошкоджено житлові будинки, а також будівлі цивільного підприємства.

Також сьогодні орієнтовно о 16:45 ворожий FPV-дрон поцілив по приватному житловому сектору у села Рясне Золочівської ОТГ Богодухівського району. 69-річна жінка отримала акубаротравму та зазнала гострої реакції на стрес. Потерпілу доставили до лікарні для надання допомоги.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости