У ТЦК прокоментували аварію з велосипедистом у Харкові, тим часом з’явилося продовження відео

У мережі Інтернет поширюється відео, в коментарях до якого зазначається про наїзд транспортного засобу військовослужбовців ТЦК та СП на громадянина, який пересувався на велосипеді. Дорожньо-транспортна пригода сталася напередодні під час пересування мобільної групи оповіщення у Харкові.

Про це повідомили в Харківському ОТЦК та СП.

В ТЦК мають на увазі відео, де автівка з військовими збиває велосипедиста, після чого той тікає, а працівники ТЦК розпочинають погоню.

За версією ТЦК, громадянин рухався велосипедом посередині проїзної частини вузької дороги та здійснив маневр у напрямку автомобіля, яким пересувалися військовослужбовці.

«Унаслідок цього водій транспортного засобу на складній ділянці дороги (поворот, ускладнений припаркованим автомобілем) скоїв ненавмисний наїзд на велосипедиста. Транспортний засіб громадянина потрапив під колеса автомобіля. Після інциденту військовослужбовці зупинили автомобіль, аби надати необхідну допомогу, однак велосипедист залишив місце події – йдеться в повідомленні.

У результаті порушення правил дорожнього руху учасниками дорожньо-транспортної пригоди було пошкоджено транспортний засіб велосипедиста. За цим фактом керівництвом Харківського обласного ТЦК та СП призначено службове розслідування.

Проте в ТЦК не уточнюють про фінал цього «ненавмисного» наїзду, після якого велосипедиста наздоганяють та заштовхують в автівку.

Агентство Телевидения Новости