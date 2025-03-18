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На Харківщині 18 березня очікується сніг і поривчастий вітер

На Харківщині 18 березня очікується сніг і поривчастий вітер

Погода 18 березня на Харківщині буде прохолодною. Прогнозують сильні пориви вітру та сніг у другій половині дня.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

У понеділок по області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі істотних опадів не передбачається, вдень можливий невеликий сніг. Вітер північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с, місцями з поривами до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -2…+3 °C, вдень стовпчики термометрів покажуть 0…+5 °C.

У Харкові вночі буде -2…0 °C, вдень температура підніметься до 0…+2 °C. Опади в місті також очікуються вдень у вигляді невеликого снігу.

Агентство Телевидения Новости

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