Росіяни завдали удару підприємству в Харківському районі, постраждав охоронець

Увечері 17 березня російська армія атакувала безпілотниками Харківський район. Пошкоджено будівлі та приміщення цивільного підприємства.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

На місці удару спалахнула масштабна пожежа. Осколкове поранення дістав 59-річний охоронець.

Близько 23:10 два ворожі БпЛА поцілили по навчальному закладу у селищі Печеніги Чугуївського району. Будівля загорілась.

Попередньо, військові рф застосували БпЛА «Герань-2».

За процесуального керівництва Харківської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

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