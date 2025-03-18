Росіяни завдали удару підприємству в Харківському районі, постраждав охоронець
Увечері 17 березня російська армія атакувала безпілотниками Харківський район. Пошкоджено будівлі та приміщення цивільного підприємства.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
На місці удару спалахнула масштабна пожежа. Осколкове поранення дістав 59-річний охоронець.
Близько 23:10 два ворожі БпЛА поцілили по навчальному закладу у селищі Печеніги Чугуївського району. Будівля загорілась.
Попередньо, військові рф застосували БпЛА «Герань-2».
За процесуального керівництва Харківської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).