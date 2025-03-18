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Внаслідок нічної атаки дронів постраждали Харківщина та ще чотири області

Внаслідок нічної атаки дронів постраждали Харківщина та ще чотири області

У ніч на 18 березня, починаючи з 19:00 17 березня, противник атакував Україну 137 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 63 «шахедів» та інших безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

64 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Черкащина.

Агентство Телевидения Новости

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