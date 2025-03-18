П’ятдесят дітей загиблих військових із Харківщини поїхали на відпочинок до Латвії

Вперше їде за кордон чотирнадцятирічний Олександр. Хлопець навчається в 1-му Зміївському ліцеї. Від подорожі до Латвії очікує яскравих вражень і сподівається знайти нових друзів.

Олександр Гуляєв, школяр

Знайти нових друзів, відпочити, дізнатися про інші місця. Така подорож в мене вперше в житті.

На харківському вокзалі Олександра проводжає мама, пані Наталія. Пишається, що син досить самостійний аби їхати без неї. Хоче, аби Сашко добре провів час та відпочив. В їхній рідній громаді на Харківщині це не завжди можливо внаслідок ворожих обстрілів.

Наталія Гуляєва, мати Олександра

Сьогодні я проводжаю свою дитину, сина до Латвії, до Риги. Там будуть дуже цікаві екскурсії для дітей. Від цієї поїздки ми очікуємо дуже багато позитивних вражень.

Десятиденне гостювання дітей з Харківщини в Латвії буде насичене екскурсіями, спортом та смаколиками, розповідає пані Зінаїда, вчителька з Дергачівської громади, яка супроводжує дітей. Школярі відвідають музеї, замки, візьмуть учать у спортивних змаганнях та поласують власноруч зробленим шоколадом.

Зінаїда Дудник, вчителька з Дергачівської громади

Ви знаєте, я з три роки вожу дітей, групи дітей в різні реабілітаційні центри, в табори, то це дуже корисно, дуже позитивно впливає на стан дітей. Їдучи туди, діти їдуть одні, а приїжджають зовсім інші і вони набираються позитивних емоцій, досвіду.

Діти швидко призвичаюються до нового оточення, якщо розуміють, що їм там раді і на них чекали, говорять педагоги. А вчителям приємно, коли школярі посміхаються та радіють життю.

Зінаїда Дудник, вчителька з Дергачівської громади

Це діти наших захисників, загиблих воїнів. Шана їм і пам’ять. І дякуємо тим воїнам, які зараз стоять на захисті.

Дозвілля цих дітей та підлітків у Латвії допомогли організувати міжнародні партнери України та фонд Говарда Баффета.





Агентство Телевидения Новости