У Харкові викрили схему ухилення від мобілізації: львів’янка намагалася «записати» на сина чужу дитину

У Харкові затримали 61-річну мешканку Львова, яка намагалася незаконно «врятувати» сина від мобілізації, оформивши його батьком чужої дитини. До схеми була залучена лікарка-акушерка, яка підібрала вагітну жінку та організувала оформлення фіктивного батьківства.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Восени 2024 року 61-річна жителька Львова звернулась до своєї подруги, яка працює у Харкові лікаркою-акушеркою. Вона розповіла, що у її 31-річного сина двоє дітей, він є особою призовного віку, підлягає мобілізації на особливий період і не має законних підстав для отримання відстрочки від призову. Львівʼянка попросила «врятувати» його від армії та захисту рідної держави.

Так, лікарка підшукала вагітну жінку та за грошову винагороду запропонувала після пологів у свідоцтві про народження дитини як батька вказати сина подруги — начебто це його третя дитина.

У грудні 2024 року львівʼянка приїхала до Харкова та зустрілась з матірʼю її майбутнього «онука». Вона передала жінці 400 доларів США як частину винагороди за «допомогу». Також вона запевнила вагітну, що до досягнення дитиною трьох років щомісяця буде передавати гроші.

Наприкінці грудня мешканка Львова зробила ще один переказ на суму 4200 грн, щоб вагітна не відмовилась «породнитись». Наприкінці лютого 2025 року жінка народила хлопчика. Львівʼянка самостійно поїхала до Харкова з нотаріально посвідченою заявою від свого сина про визнання батьківства та довіреністю.

10 березня вона подала необхідні документи до одного із ЦНАПів у Харкові, де і була затримана правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України. Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Через декілька днів правоохоронці викрили й саму лікарку. Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру двом громадянкам у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости