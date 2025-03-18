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На Харківщині затримали групу підозрюваних в серії нападів на пенсіонерів

На Харківщині затримали групу підозрюваних в серії нападів на пенсіонерів

Поліція Харківщини викрила чотирьох мешканців Балаклійської громади, які причетні до розбійних нападів на пенсіонерів у селах Степок і Шелудьківка. Зловмисники заволоділи грошима потерпілих, застосовуючи погрози та насильство.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

10 березня до відділу поліції № 1 Ізюмського РУП надійшло повідомлення про розбійний напад у селі Степок Балаклійської громади. Близько 23:00 четверо невідомих проникли до будинку 85-річної жінки та 89-річного чоловіка. Один із нападників, погрожуючи ножем, вимагав від господарів гроші та ювелірні вироби. Зловмисники завдали чоловіку кілька ударів в обличчя, після чого забрали 14 500 гривень та втекли.

Ще один напад стався 13 березня у селі Шелудьківка Чугуївського району. Близько 21:30 двоє чоловіків у чорних масках проникли до літньої кухні, де мешкав 84-річний чоловік. Нападники погрожували йому монтировкою, душили, розбили мобільний телефон та заволоділи 16 000 гривень і 100 доларами, після чого втекли.

За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Працівники Управління карного розшуку спільно з відділом поліції № 2 Чугуївського РУП встановили особи нападників. Ними виявилися четверо мешканців Балаклійської громади віком 16, 22, 26 та 28 років.

У зловмисників вилучено речові докази: балаклави, знаряддя злочину, ніж, монтировки та викрадені гроші.

Нападникам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, їм загрожує позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна. 

Агентство Телевидения Новости

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