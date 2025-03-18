Диктатор путін вимагає зупинити всі поставки зброї Україні, – Bloomberg

Російський диктатор володимир путін вимагає зупинити всі поставки зброї Україні на час дії режиму припинення вогню, запропонованого американським президентом Дональдом Трампом.

Сьогодні Трамп і путін поговорять телефоном і обговорять припинення війни в Україні, при цьому, як вказав Bloomberg, ключовою метою є згода рф на 30-денне перемир’я, повідомляє УНІАН.

Путін зробив припинення постачання зброї попередньою умовою для підписання угоди про припинення вогню, повідомив виданню високопоставлений європейський чиновник і три російські чиновники, знайомі з позицією рф.

Російські чиновники додали, що загалом путін хоче припинення всіх поставок зброї в Україну, але мінімальна мета полягає в тому, щоб хоча б зупинити допомогу США.

Зупинка поставок зброї, якої вимагає путін, буде тимчасовою, і вони відновляться після мирної угоди, в якій Україна повинна погодитися на обмеження свого військового потенціалу, сказав російський чиновник.

Високопоставлений європейський чиновник зазначив, що Європі така ідея не подобається. Там побоюються, що за час режиму припинення вогню путін переозброїть свою армію, а Україна подібного кроку зробити не зможе.

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