Сім атак окупантів на Харківському напрямку та дві на Куп’янському з початку доби відбили ЗСУ

Оперативна інформація станом на 16:00 18.03.2025 щодо російського вторгнення.

На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 76, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку противник 7 разів атакував позиції підрозділів ЗСУ поблизу Вовчанська та у бік Малої Шапківки. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу. Авіаудару зазнала Козача Лопань.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили дві атаки поблизу Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила чотири атаки на позиції українців поблизу Ямполівки та в напрямку населеного пункту Нове. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед в районі Часового Яру та Курдюмівки. Дві з трьох атак підрозділи Сил оборони вже відбили.

На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в оборону ЗСУ в районах Озарянівки, Дружби, Торецька. Вісім штурмів загарбників наші захисники відбили, ще чотири атаки тривають.

На Покровському напрямку з початку доби російські загарбники здійснили 18 спроб потіснити ЗСУ із займаних позицій в районах населених пунктів Олександропіль, Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Котлине, Преображенка, Котлярівка, Богданівка, Ясенове та Андріївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 17 атак, одне боєзіткнення ще триває.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 4 штурмові дії ворожих військ. Противник намагається просуватись в районі Костянтинополя.

Агентство Телевидения Новости