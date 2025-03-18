Поліцейський з Харківщини загинув під час виконання бойових завдань

Під час виконання бойових завдань на Харківщині загинув поліцейський Роман Кравченко.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Поліцейський взводу №1 роти №3 батальйону №2 полку поліції особливого призначення ГУНП у Харківській області, перебуваючи у складі зведеного загону поліції, разом із бійцями однієї з бригад НГУ виконував бойові завдання на харківському напрямку.

17 березня Роман Кравченко потрапив під ворожий обстріл із застосуванням РСЗО та скидів з дрона й отримав смертельні поранення.

Майже 12 років свого життя він присвятив службі в органах внутрішніх справ та з початку повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини. Поліцейському на завжди залишилося 39. Без чоловіка залишилася дружина, без батька – 15-річна донька та 11-річний син, без сина – мати.

Керівництво та колектив поліції Харківщини висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Агентство Телевидения Новости