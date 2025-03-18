Чоловіку, який підпалив кохану на Харківщині, присудили 13 років за ґратами
Трагедія сталась ввечері 7 вересня 2023 року у місті Купʼянськ.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Фігурант перебував у гаражі. До нього прийшла співмешканка. У них виникла чергова сварка на ґрунті ревнощів.
Не витримавши шквалу напруги, чоловік схопив пляшку з бензином, облив ним жінку та підпалив.
Потерпіла отримала численні опіки тіла. За її життя боролись медики, проте 12 вересня вона померла у лікарні.
Правоохоронці затримали чоловіка. На вирок він очікував, перебуваючи під вартою.
У судовому засіданні обвинувачений визнав вину частково. Пояснив, що ревнував обраницю. Також він додав, що не усвідомлював, що жінка може померти, бо все сталось моментально.
Судом першої інстанції фігуранта визнано винним в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України), та призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі.
Прокурори Харківської обласної прокуратури та Купʼянської окружної прокуратури Харківської області не погодились із вказаним вироком, оскаржили його, вказуючи на призначення більш судового покарання – 13 років вʼязниці.
До того ж сам зловмисник подав апеляційну скаргу: просив перекваліфікувати його дії як «вбивство через необережність».
Колегія суддів Харківського апеляційного суду підтримала позицію прокуратури: 38-річний вбивця проведе за ґратами 13 років.