Чоловіку, який підпалив кохану на Харківщині, присудили 13 років за ґратами

Трагедія сталась ввечері 7 вересня 2023 року у місті Купʼянськ.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Фігурант перебував у гаражі. До нього прийшла співмешканка. У них виникла чергова сварка на ґрунті ревнощів.

Не витримавши шквалу напруги, чоловік схопив пляшку з бензином, облив ним жінку та підпалив.

Потерпіла отримала численні опіки тіла. За її життя боролись медики, проте 12 вересня вона померла у лікарні.

Правоохоронці затримали чоловіка. На вирок він очікував, перебуваючи під вартою.

У судовому засіданні обвинувачений визнав вину частково. Пояснив, що ревнував обраницю. Також він додав, що не усвідомлював, що жінка може померти, бо все сталось моментально.

Судом першої інстанції фігуранта визнано винним в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України), та призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі.

Прокурори Харківської обласної прокуратури та Купʼянської окружної прокуратури Харківської області не погодились із вказаним вироком, оскаржили його, вказуючи на призначення більш судового покарання – 13 років вʼязниці.

До того ж сам зловмисник подав апеляційну скаргу: просив перекваліфікувати його дії як «вбивство через необережність».

Колегія суддів Харківського апеляційного суду підтримала позицію прокуратури: 38-річний вбивця проведе за ґратами 13 років.

Агентство Телевидения Новости