Понад 130 аварій на водогонах усунули в Харкові з початку березня

Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» з початку березня усунули 133 аварії на мережах.

Про це повідомляє міськрада.

Вони також капітально відремонтували 113 оглядових колодязів з заміною запірно-регулювальної арматури та впорядкували 59 водорозбірних колонок.

Зокрема, напередодні в Шевченківському районі комунальники відремонтували трубопровід діаметром 300 мм.

«Роботи провели на вул. 23 Серпня. Після цього відремонтували оглядовий колодязь на вул. Олексіївській. Крім того, фахівці впорядкували території місць розриттів на вул. Сокільницькій. Сьогодні виконуємо ремонт водоводу в районі Саржиного Яру і продовжуємо подальший благоустрій», – розповів провідний інженер районної служби Юрій Грищенко.

Агентство Телевидения Новости