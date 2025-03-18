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Прокурори фіксують наслідки влучання дрона в автівку на Харківщині

Прокурори фіксують наслідки влучання дрона в автівку на Харківщині

За даними слідства, 18 березня близько 16:50 на трасі Купʼянськ-Кіндрашівка FPV-дрон ворога вдарив біля цивільного авто марки «ВАЗ».

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Постраждали чотири людини: це двоє чоловіків віком 60 та 51 років, а також дві жінки, яким 55 та 45 років відповідно. У всіх потерпілих – акубаротравми.Також постраждалі, крім 51-річного чоловіка, отримали вибухові поранення.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости

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