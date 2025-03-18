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Розмова Трампа й Путіна: ультиматуми Україні та обмін полоненими

Розмова Трампа й Путіна: ультиматуми Україні та обмін полоненими

Господар Кремля володимир путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом укотре відкинув ідею 30-денного припинення вогню, але натомість погодився утриматись від атак по енергетичній інфраструктурі України.

Про це свідчить повідомлення на сайті Кремля за підсумками розмови 18 березня, пише «Європейська правда».

У розмові, як зазначається, путін знову поклав на Україну відповідальність за можливий зрив запропонованого США повного припинення вогню на 30 днів.

Серед вимог для цього хазяїн Кремля назвав «зупинку примусової мобілізації в Україні та переозброєння ЗСУ», а також поскаржився на нібито «варварські злочини» українців у Курській області.

«Підкреслено, що ключовою умовою для недопущення ескалації конфлікту і роботи в напрямку його вирішення політико-дипломатичним шляхом – мають стати повне припинення іноземної військової допомоги та надання розвідувальної інформації Києву», – пишуть у Кремлі.

Водночас путін погодився на пропозицію Трампа, аби сторони відмовились «від ударів на 30 днів по об’єктах енергетичної інфраструктури», і «відразу дав російським військовим відповідну команду».

Крім того, росія анонсувала обмін полонених з Україною у форматі «175 на 175» 19 березня та повернення Україні 23 важкопоранених українських військовослужбовців.

Сторони також домовились обговорити «безпеку судноплавства в акваторії Чорного моря» і створити російську та американську експертні групи для обговорення «українського врегулювання».

Агентство Телевидения Новости

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