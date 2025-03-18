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Окупанти вдарили по агропідприємству на Харківщині: фото з місця

Окупанти вдарили по агропідприємству на Харківщині: фото з місця

18 березня близько 13:00 збройні сили обстріляли село Шипувате Купʼянського району. Пошкоджено складські приміщення, вантажні авто й трактори сільськогосподарського підприємства.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщення. Без постраждалих.

Попередньо встановлено, що російська армія била по селу з РСЗВ «Ураган».

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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