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Атака дрона на легковик на Харківщині: загинула жінка, постраждали четверо комунальників
18 березня близько 16:50 на Харківщині окупанти поцілили FPV-дроном біля авто ВАЗ, який рухався трасою Купʼянськ – Кіндрашівка.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Загинула 45-річна жінка. Ще четверо людей отримали поранення: троє чоловіків та одна жінка.
За даними Харківської ОВА, постраждалі є працівниками цивільного комунального підприємства у Куп’янській міській громаді.
Медики надають постраждалим необхідну допомогу.