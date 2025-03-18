Атака дрона на легковик на Харківщині: загинула жінка, постраждали четверо комунальників

18 березня близько 16:50 на Харківщині окупанти поцілили FPV-дроном біля авто ВАЗ, який рухався трасою Купʼянськ – Кіндрашівка.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Загинула 45-річна жінка. Ще четверо людей отримали поранення: троє чоловіків та одна жінка.

За даними Харківської ОВА, постраждалі є працівниками цивільного комунального підприємства у Куп’янській міській громаді.

Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Агентство Телевидения Новости