Третина українців розчаровані нинішньою владою, – опитування КМІС
Згідно з опитуванням, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), 32% українців відчувають розчарування щодо нинішньої влади в країні. Ще 28% опитаних відчувають надію.
Про це повідомляє hromadske.
Учасникам опитування запропонували обрати 3 з 12 емоцій, які вони відчувають щодо нинішньої влади в Україні. Окрім розчарування та надії найчастіше обирали такі емоції:
сором – 17%;злість – 16%;співчуття – 15%;гордість – 15%.
Найменше респондентів говорили про страх (8%), вдячність (8%), байдужість (6%), симпатію (6%) і сміх (4%).
Щодо розчарування у владі, то найбільше респондентів висловилися за це на сході України – 33%. А надію щодо нинішньої влади найбільше відчували на півдні країни – 31%.
Опитування проводили упродовж 14-22 лютого методом телефонних інтерв’ю. В опитуванні взяли участь 1000 респондентів віком від 18 років, що живуть на підконтрольній уряду України території. Статистична похибка не перевищувала 4,1%.