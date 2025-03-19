Третина українців розчаровані нинішньою владою, – опитування КМІС

Згідно з опитуванням, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), 32% українців відчувають розчарування щодо нинішньої влади в країні. Ще 28% опитаних відчувають надію.

Про це повідомляє hromadske.

Учасникам опитування запропонували обрати 3 з 12 емоцій, які вони відчувають щодо нинішньої влади в Україні. Окрім розчарування та надії найчастіше обирали такі емоції:

сором – 17%;злість – 16%;співчуття – 15%;гордість – 15%.

Найменше респондентів говорили про страх (8%), вдячність (8%), байдужість (6%), симпатію (6%) і сміх (4%).

Щодо розчарування у владі, то найбільше респондентів висловилися за це на сході України – 33%. А надію щодо нинішньої влади найбільше відчували на півдні країни – 31%.

Опитування проводили упродовж 14-22 лютого методом телефонних інтерв’ю. В опитуванні взяли участь 1000 респондентів віком від 18 років, що живуть на підконтрольній уряду України території. Статистична похибка не перевищувала 4,1%.

Агентство Телевидения Новости