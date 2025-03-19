У Харківській області окупанти 15 разів атакували позиції Сил оборони

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 19 березня. Розпочалася 1120 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 140 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 65 авіаційних ударів, скинув 81 КАБ, залучив для ураження майже 2200 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 5300 артилерійських обстрілів, зокрема 88 – із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів у районах населених пунктів:

Медведівка, Семенівка Чернігівської області;Миропільське, Петрушівка, Тур’я, Угроїди, Михайлівське Сумської області;Козача Лопань Харківської області;Новодарівка, Гуляйполе, Залізничне, Єгорівка Запорізької області.

На Харківському напрямку ворог 10 разів марно намагався просунутися в районі Вовчанська та у бік Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Петропавлівка та Загризове.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости