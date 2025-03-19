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Росіяни обстріляли Куп’янськ з артилерії, загорівся будинок

Росіяни обстріляли Куп’янськ з артилерії, загорівся будинок

Сьогодні, 19 березня близько 9:00, окупанти здійснили артилерійський обстріл міста Куп’янськ Харківської області.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Внаслідок удару зайнялася пожежа в приватному будинку на площі близько 100 кв. м.

Попередньо, без постраждалих. На місці події працюють профільні служби.

Нагадаємо, 18 березня російські війська не припиняли обстріли населених пунктів Куп’янського району. У Кіндрашівці FPV-дрон влучив у службовий автомобіль комунального підприємства, загинула 45-річна жінка, четверо людей зазнали поранень. У Шипуватому через обстріл було пошкоджено два будинки, складське приміщення та сільгосптехніку, а в Стецьківці FPV-дрон пошкодив господарчу будівлю.

Агентство Телевидения Новости

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