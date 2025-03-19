385 затриманих, 150 гранат і кілограм наркотиків: підсумки роботи НГУ на блокпостах у Харкову за лютий

Нацгвардійці патрульного батальйону 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» у лютому на блокпостах на в’їздах до Харкова затримали 385 порушників, вилучили значну кількість зброї, боєприпасів та вибухівки.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

Основні зусилля патрульного батальйону були спрямовані на контроль за рухом громадян і автомобілів через блокпости, а також перевірку й огляд багажу, транспорту й вантажів. Військовослужбовці запобігали проникненню диверсійно-розвідувальних груп, незаконних збройних формувань, осіб у розшуку, а також незаконному переміщенню зброї та боєприпасів. Крім того, здійснювалося виявлення вибухонебезпечних предметів, контроль за повітряним простором та спостереження за місцевістю.

Під час виконання завдань служби на блокпостах особовим складом патрульного батальйону 5 Слобожанської бригади НГУ «Скіф» було виявлено та затримано 385 громадян.

У правопорушників вилучено:

вогнепальної зброї – 17 одиниць;холодної зброї – 2 одиниці;набоїв різних калібрів – 8393 шт.;гранат різних видів – 152 шт.;тротилу – 1500 г;пластиду – 600 г;мін різних видів – 42 одиниці;наркотичних засобів – понад 1 кг.

Агентство Телевидения Новости