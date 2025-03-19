На Харківщині окупанти вбили співробітницю комунального підприємства та поранили її колег: деталі

18 березня внаслідок цілеспрямованого удару російського дрона по цивільній автівці загинула начальник абонентської служби комунального підприємства «Комунальник» Куп’янської міської ради Наталія Григорова. Загиблій було 46 років.

Про це повідомив голова Куп’янської МВА Андрій Беседін.

«Вбивши матір, росіяни сиротами залишили трьох дітей: двох хлопців 16 та 19 років та дівчинку 11 років», – написав Беседін.

Нагадаємо, 18 березня близько 16:50 окупанти поцілили FPV-дроном по авто ВАЗ на трасі Купʼянськ – Кіндрашівка. Загинула жінка, четверо людей зазнали поранень: троє чоловіків та одна жінка.

Агентство Телевидения Новости