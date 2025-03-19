Місто Чугуїв на Харківщині на дві доби частково залишиться без води

У Чугуєві на дві доби частково припинять водопостачання через ремонтні роботи на водопровідній мережі по вулиці Харківська. Місцевих жителів просять заздалегідь запастися водою.

Про це повідомили в Чугуївській міській раді.

Як повідомили в КП «Чугуїввода», у зв’язку з ремонтними роботами водопровідної мережі по вул. Харківська, 20 березня з 8:00 буде припинено водопостачання за такими адресами:

вул. Старонікольська, 26-44;вул. Харкiвська, 112-118, 155, 157;пров. Вiдомчий;бульв. Центральний, 16, 18, 20;вул. Уланська, 2.

Водопостачання буде відсутнє протягом двох діб. Жителів будинків за вказаними адресами просять зробити запас води на ці дні.

Агентство Телевидения Новости