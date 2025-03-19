Слобожанські «Скіфи» відбили атаку противника на Харківщині: відео

На Куп’янському напрямку противник двома групами по чотири військовослужбовці намагався висунутися у напрямку одного з населених пунктів для подальшого закріплення на нових позиціях. Харківські нацгвардійці вчасно виявили маневри окупантів та відбили атаку.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

Нацгвардійці уразили штурмові групи противника вогневими засобами мінометних та артилерійських підрозділів Слобожанських «Скіфів». Противник зазнав втрат та відступив. П’ятеро окупантів поранені, одного – вбито.

«Після відступу противника гвардійці продовжили вогневе ураження окупантів задля знищення залишків штурмових груп», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости