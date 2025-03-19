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У Харкові затримали чоловіка: підпалив автівку у Салтівському районі

У Харкові затримали чоловіка: підпалив автівку у Салтівському районі

17 березня до Харківського РУП № 2 надійшло повідомлення про те, що невідомий вчинив підпал автомобіля «ГАЗ» у Салтівському районі.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів був затриманий 52-річний чоловік. Останній зізнався, що підпалив автівку. Його обурив спосіб паркування транспортного засобу, який шкодить благоустрою та заважає пересуватись по тротуару.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.Чоловік затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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