У Харкові сталася ДТП: водійка не дотрималася безпечної дистанції

18 березня, близько 17-ї години, на Садовому проїзді сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Патрульні з’ясували, що водійка Nissan не дотрималася безпечної дистанції, не врахувала дорожньої обстановки та здійснила зіткнення з авто Toyota, що зупинилось попереду.

Від удару Toyota за інерцією в’їхала в автомобіль Citroen, який також стояв попереду.

Унаслідок ДТП транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Важливо зазначити, що автомобілі Nissan та Toyota були на літній гумі, що могло вплинути на їхню керованість.

У поліції нагадують, – заміна сезонної гуми є важливою умовою безпеки на дорозі. Використання літніх шин у холодну пору року може значно збільшити гальмівний шлях і призвести до аварійних ситуацій.

Агентство Телевидения Новости