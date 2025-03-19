У Харкові засудили до 10 років позбавлення волі зловмисника із Запорізької області

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури Харкова суд визнав винним 25-річного чоловіка у розбої, вчиненому в умовах воєнного стану, та в нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 121 КК України).

Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Фігурант – мешканець міста Енергодар Запорізької області. Перед окупацією його рідного міста він вже мав проблеми із законом та був взятий під варту у м. Запоріжжя. Враховуючи, що матеріали кримінального провадження залишились в окупації, строки запобіжного заходу закінчились, його випустили.

Аби додати нових «фарб» у життя, чоловік вирушив до Харкова. Прокурори довели, що ввечері 28 грудня 2023 року він, перебуваючи на вул. Німецький вʼїзд (до перейменування – Пушкінський), підійшов до двох незнайомих молодиків.

Фігурант неочікувано дістав стартовий пістолет та навів його на чоловіків. Зловмисник наказав негайно переказати гроші на його банківську картку. Злякавшись за життя, чоловіки відправили йому 2000 гривень. Перевіривши, що кошти надійшли, фігурант заспокоївся та пішов далі.

Наступного дня у квартирі по вул. Майка Йогансена (раніше – Лермонтовська) він вже був на «вечірці» зі своїми знайомими.

Проте «градус» зустрічі різко пішов вгору, фігурант почав сваритись з товаришем. Вони навіть вийшли на вулицю, щоб таки відшукати «істину» у суперечці. Словами сварка не завершилась: обвинувачений дістав з кишені розкладний ніж та завдав ним удари по тілу чоловіка. Потерпілий вижив, проте отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Правоохоронці викрили чоловіка. На вирок він очікував, перебуваючи під вартою.

Обвинувачений свою вину не визнавав до останнього судового засідання. Він зверхньо ставився до потерпілих, правоохоронців, суддів. Проте, розуміючи, що доказів вже достатньо, фігурант таки визнав вину в інкримінованих йому злочинах.

Обвинувальний вирок винесено Київським районним судом м. Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости