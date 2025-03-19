Україна повертає 175 наших захисників з російського полону

В рамках обміну з російською стороною Україна повернула з полону 175 своїх оборонців.

Про це повідомляє Офіційний канал Президента України.

«Сьогодні ще один день, коли Україна повертає своїх. 175 наших захисників звільнено з російського полону. Ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. Усім невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога», – зазначив Президент.

Серед тих, кого вдалось обміняти – солдати, сержанти й офіцери ЗСУ, ВМС, Нацгвардії, ТрО та прикордонної служби, які захищали Україну в Маріуполі, на «Азовсталі», Донеччині, Луганщині, Херсонщині та інших напрямках.

Обмін напередодні було анонсовано російським президентом путіним в розмові з президентом США Дональдом Трампом.

Агентство Телевидения Новости