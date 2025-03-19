Допомагала рашистам розкрадати український газ: викрито мешканку Харківщини

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін позбавлення волі отримала ще одна ворожа поплічниця з міста Ізюм.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Під час окупації частини Харківської області у 2022 році вона добровільно пішла на співпрацю з агресором.Засуджена – 54-річна мешканка Ізюма, яка до війни працювала інженером з охорони праці місцевої дільниці АТ «Харківгаз».

Під час судового розгляду доведено, що наприкінці квітня 2022 року жінка погодилась на пропозицію ворога очолити так зване «комунальне підприємство «Ізюмгаз», яке окупанти створили на базі захопленої Ізюмської дільниці газопостачання.

В інтересах рашистів зловмисниця організовувала самовільне збільшення видобутку газу на Співаківському державному газовому родовищі поблизу Ізюма, щоб незаконно споживати український газ для потреб окупантів без обліку у газотранспортній системі України. Для цього вона вживала заходи до несанкціонованого запуску нових свердловин на цьому родовищі.

Також, ворожа пособниця здійснювала інвентаризацію українських газових мереж та об’єктів на території Ізюмського району, щоб надалі незаконно передати їх у власність окупаційної влади.

Крім цього, за її керівництва новостворене «КП» передало окупаційній адміністрації великі обсяги комерційної інформації українського підприємства, що містилася на жорстких дисках. Надалі ця інформація використовувалася окупантами на шкоду Україні.

До того ж новоспечена керівниця намагалася залучити до співпраці з ворогом інших фахівців з газопостачання, які опинилися в окупації. Втім, частіше за все отримувала відмову. В одному з випадків, коли подружжя фахівців газової сфери удвох відмовилося від роботи на ворога, їх обох викрали та незаконно ув’язнили російські військові. Протягом десяти діб їх били і катували у спеціально облаштованій в’язниці на території Ізюма.

Пособницю ворога співробітники СБУ викрили та затримали у вересні 2022 року під час оперативного відпрацювання деокупованих територій Харківської області.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору) та засудив до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Окрім цього, їй заборонено обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування протягом ще 10 років.

Наразі обвинувальний вирок ще не набрав законної сили, триває час на його апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости