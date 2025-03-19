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Серед 197 полонених, які сьогодні повернулися в Україну, – четверо з Харківщини
Серед врятованих з російської неволі четверо жителів Харківської області.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його словами, – двоє з Харківського району; один – з Чугуївського та один із Лозівського району.
Нагадаємо, що сьогодні Україна повернула з російського полону 175 українських військових.
Та, як повідомив президент України, ще 22 повертаються «завдяки заходам поза обмінами».