Серед 197 полонених, які сьогодні повернулися в Україну, – четверо з Харківщини

Серед врятованих з російської неволі четверо жителів Харківської області.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, – двоє з Харківського району; один – з Чугуївського та один із Лозівського району.

Нагадаємо, що сьогодні Україна повернула з російського полону 175 українських військових.

Та, як повідомив президент України, ще 22 повертаються «завдяки заходам поза обмінами».

Агентство Телевидения Новости