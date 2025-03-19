Харківська мерія показала як відновлюються житлові будинки на Північній Салтівці

На Північній Салтівці триває відновлення житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок бойових дій.

Зокрема, будівельники демонтують конструкції в багатоповерхівці на вул. Кричевського, повідомляє міськрада.

Через ворожі обстріли там були зруйновані зовнішні опорні стіни, перегородки, майже 600 кв. м покрівлі. Крім того, частково були пошкоджені перекриття, сходи, фасад, інженерні мережі, а також вибиті вікна.

Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, далі в будинку планується відновлення зовнішніх і внутрішніх стін, перекриття й покрівлі, а також скління та ремонт фасаду і вхідних груп.

Агентство Телевидения Новости