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Харківська мерія показала як відновлюються житлові будинки на Північній Салтівці

Харківська мерія показала як відновлюються житлові будинки на Північній Салтівці

На Північній Салтівці триває відновлення житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок бойових дій.

Зокрема, будівельники демонтують конструкції в багатоповерхівці на вул. Кричевського, повідомляє міськрада.

Через ворожі обстріли там були зруйновані зовнішні опорні стіни, перегородки, майже 600 кв. м покрівлі. Крім того, частково були пошкоджені перекриття, сходи, фасад, інженерні мережі, а також вибиті вікна.

Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, далі в будинку планується відновлення зовнішніх і внутрішніх стін, перекриття й покрівлі, а також скління та ремонт фасаду і вхідних груп.

Агентство Телевидения Новости

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